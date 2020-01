Papa Francesco strattonato in piazza. Come riesce a liberarsi

Papa Francesco viene strattonato in piazza San Pietro da una fedele. E riesce a liberarsi solo dopo averle dato schiaffetti sulla mano. Fuori programma ieri per il Pontefice che stava salutando i fedeli a Roma quando è stato letteralmente tirato da una donna dietro le transenne. Francesco, visibilmente contrariato, ha prima provato a divincolarsi con le buone. Ma, non riuscendoci, è stato costretto a dare piccoli schiaffetti sulla mano della fedele che non aveva nessuna intenzione di lasciarlo andare.

Dopo essersi liberato, il Pontefice è andato via col volto rabbuiato a causa del fuoriprogramma e dell'imprevisto che ha dovuto affrontare.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz