Crollo del viadotto sull'A6. La Finanza negli uffici di Autostrada dei Fiori

Finanzieri del comando provinciale di Savona del Nucleo Pef negli uffici di Autostrada dei Fiori Spa e Sina Spa nell’ambito dell’indagine sul crollo del viadotto Madonna del Monte dell’autostrada A6 Torino-Savona, avvenuto lo scorso 24 novembre. Fascicolo, allo stato, a carico di ignoti.

I finanzieri, come fa sapere la stessa Guardia di Finanza, stanno acquisendo documenti negli uffici di Autostrada dei Fiori Spa a Torino, nonché́ nelle sedi di Milano e Savona della società Sina Spa (entrambi facenti parte del Gruppo Gavio), disposte con decreto dalla Procura della Repubblica di Savona.

«La società Autostrada dei Fiori Spa - ricorda la Guardia di Finanza - è concessionaria del tratto autostradale interessato dal crollo dal 2013, mentre Sina Spa si è occupata di eseguire, sempre a far data dal 2013, le ispezioni periodiche di tutti i tratti autostradali dati in concessione al Gruppo Gavio». «L’attività̀ in corso - conclude - è finalizzata all’acquisizione di tutta la documentazione inerente alla progettazione, realizzazione, ispezioni periodiche nonché́ alle manutenzioni del viadotto crollato; carteggio che sarà̀ sottoposto a successiva analisi, anche alla luce delle indicazioni peritali fornite dai 3 Ctu nominati la scorsa settimana dal magistrato».