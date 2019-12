Fabrizio Corona fuori dal carcere. Sconterà la pena in un istituto psichiatrico

Novità in vista per Fabrizio Corona che uscirà da carcere. La giustizia di Sorveglianza milanese ha deciso di consentirgli di curare la sua patologia psichiatrica che si è aggravata in carcere. Si tratta di un provvedimento di "differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria" e, in una prima fase, il suo domicilio sarà in un istituto vicino Monza. L’ex re dei paparazzi aveva incassato una serie di richieste di revoca della misura alternativa inizialmente concessagli per permettergli di curare la dipendenza psicologica dalla cocaina. Comincia, dunque, una nuova fase per Corona, la cui fine pena è prevista a marzo 2024.

Per approfondire leggi anche: Corona dovrà scontare altri 9 mesi in carcere