Esonda il lago di Como. L'acqua arriva in città

Il Lago di Como è esondato e l’acqua ha invaso la zona limitrofa a piazza Cavour. Lo rende noto il Comune di Como. Polizia locale, Protezione civile e settore Reti hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungolago e dei coni di sicurezza davanti alle caditoie del marciapiedi a lago. La diga foranea e la ex biglietteria sono state chiuse. Una squadra della Protezione civile sarà in piazza Cavour per monitorare al situazione. Sul lago, però, la pioggia continua a cadere e non accenna a smettere.

Per approfondire leggi anche: Trovata morta la donna dispersa nel Bormida