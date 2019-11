Pusher sì, ma con dei sentimenti. Grande è stato lo stupore degli agenti della Polizia locale di Thiene (Vicenza) quando, nel garage del comando, hanno trovato uno strano biglietto scritto a mano. "Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao Rocky". Il messaggio, "firmato" con un sacchetto di marijuana e hashish lasciato sotto al biglietto, si riferisce alla morte del cane antidroga Rocky. Il pastore tedesco è scomparso negli ultimi giorni, lasciando i pusher della zona con un avversario in meno. Ma forse anche con una lacrimuccia,