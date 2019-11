All'ex Ilva si fermano gli stabilimenti. E ora si sfila anche Jindal

«Neghiamo fermamente le indiscrezioni secondo cui Jindal Steel & Power Ltd potrebbe rinnovare l’interesse per l’acciaieria di ArcelorMittal a Taranto». È quanto si legge in un tweet del 5 novembre di Jindal Steel and power. Intanto oggi gli stabilimenti sono in sciopero per 24 ore. E non si esclude un ritorno delle acciaierie allo Stato attraverso la nazionalizzazione.