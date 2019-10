Notte da incubo per Marchisio. Ladri in casa lo minacciano con la pistola

Notte di paura per Claudio Marchisio e la moglie. Ieri sera, quattro malviventi a volto coperto e armati di due pistole e di un cacciavite hanno minacciato e derubato l’ex centrocampista della Juventus e la moglie Roberta nella loro abitazione di Vinovo. La banda ha costretto Marchisio ad aprire la cassaforte e si è fatta consegnare denaro e gioielli, il cui ammontare non è stato rivelato. I rapinatori sono fuggiti sull’auto parcheggiata all’esterno del complesso residenziale, mentre l’ex calciatore denunciava l’accaduto. Secondo la polizia, che ha aperto un’indagine, i malviventi erano ben informati e conoscevano i codici di sicurezza del complesso residenziale che in teoria dovrebbe essere coperto da un sistema di videosorveglianza a prova di ladro.