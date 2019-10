A settembre saranno stabilizzati 24.000 insegnanti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il "decreto scuola". "Un decreto che servirà a normalizzare un po' la vita delle nostre scuole. Dal prossimo primo settembre infatti 24 mila insegnanti precari verranno stabilizzati". Così scrive in un post su Facebook la vice ministra dell'istruzione, Anna Ascani. "Per questo serve un concorso straordinario, un intervento in grado di tamponare una situazione di emergenza. Contestualmente partirà il concorso ordinario che servirà a mettere in cattedra altri 25 mila insegnanti. Migliorando, non solo la qualità della loro vita, ma anche e soprattutto quella del percorso di studio dei nostri ragazzi e del nostro sistema educativo. Non risolviamo tutti i problemi del precariato nella scuola, lo sappiamo, ma questo è un primo passo importante per cominciare finalmente a voltare pagina".