Spalletti se la gode. Guarda cosa fa nella vigna

Il senso dell’umorismo di Luciano Spalletti conquista Instagram. Chi l’avrebbe mai immaginato che l’ex allenatore dell’Inter (esonerato per far posto a Conte) fosse anche un brillante influencer marketing? Il tecnico di Certaldo ha una tenuta vitivinicola in Toscana, zona Montaione provincia di Firenze. Ci tiene molto a “fare il contadino”, ma così non s’era mai visto. Su Instagram ha postato una fotografia che lo ritrae in mezzo alla vigna, in maglietta scura, jeans con il risvoltino e una bottiglia del suo rosso in mano. Come Giovanni Rana con i tortellini. Come Amadori con il pollo. Ma con una punta di autoironia in più. La pubblicità è corredata da una didascalia non certo casuale: “Il bello e il buono del BORDOCAMPO”. Come a dire: mi avete messo in panchina, ma io me la godo lo stesso: ho tempo per la mia terra. In attesa di sviluppi perché chi è a bordocampo spesso scalpita per giocare. E a Milano o Parigi qualcuno sta servendo vino da tavola anziché un Grand Cru.

Visualizza questo post su Instagram La Rimessa MONTAIONE (FI) www.larimessa.info Un post condiviso da Luciano Spalletti (@lucianospalletti) in data: 1 Ott 2019 alle ore 9:53 PDT