C'e' anche la mamma della cantante Arisa tra le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Potenza su presunti falsi invalidi.

La madre dell'artista lucana, la 62enne Assunta Santarsiero di Pignola, nel Potentino, percepirebbe da parte dell'Inps una pensione di invalidità di circa 800 euro al mese per problemi di deambulazione. Ma, secondo gli investigatori, quando si presentava in carrozzina metteva in atto una "messinscena" poiché era perfettamente in grado di muoversi autonomamente.

Nell'inchiesta, sono in totale 40 le persone su cui si appunta l'attenzione dei pm. Sei le misure cautelari eseguite dalla Squadra mobile su disposizione del gip potentino. Le indagini hanno individuato alcuni falsi invalidi a partire da un falso cieco, un invalido su sedia a rotelle che poi lavorava i campi e una donna con grave patologia depressiva che prendeva parte a rassegne canore come cantante.