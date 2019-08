"Voglio scusarmi ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore piu' grande e' questo...". Sono le parole apparse sul profilo Facebook di Alberto Pastore, 23 anni, il ragazzo fermato per aver accoltellato a morte un suo coetaneo davanti ad un locale pubblico tra Comignago e Borgoticino, in provincia di Novara.

Il post, che potrebbe apparire come una confessione, è stato pubblicato pochi minuti dopo lo scontro e le coltellate che sono costate la vita a Yoan Leonardi, la vittima. I due, da quanto si capisce leggendo il testo pubblicato sul social network, erano amici, e il motivo del dissidio è stato effettivamente, come si era sospettato da subito, una vicenda amorosa. Il post si chiude con la frase: "E' stata colpa di Yoan". Attualmente Pastore è in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Arona. La veridicità della "confessione" apparsa su Facebook non è stata però confermata dagli inquirenti.