Scuole sicure, in un anno sequestrati oltre 14 chili di droga

Oltre 14 chili di droga sequestrati, 31 arresti, 45 denunce all’autorità giudiziaria e 855 fra violazioni amministrative e illeciti accertati. Ecco i principali risultati del progetto Scuole Sicure 2018/2019, concluso lo scorso 30 giugno con la chiusura dell’anno scolastico. 598 gli istituti scolastici coinvolti, situati in 15 capoluoghi di provincia (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona) di 11 regioni, nei quali è stata potenziata l’attività di vigilanza e controllo contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dal Viminale.

Il progetto ha interessato più di 26 mila unità di personale, fra polizia locale e forze di polizia, con più di 13 mila servizi effettuati singolarmente o con operazioni congiunte. “Per il prossimo anno scolastico 2019/2020 lo stanziamento è salito a oltre 4 milioni di euro, finanziati con il Fondo per la sicurezza urbana. Questa cifra ha consentito di allargare il progetto a ben 100 comuni su tutto il territorio nazionale”, fanno sapere dal Ministero dell’Interno. Ogni ente locale ha ricevuto un contributo dai 33 mila ai 67 mila euro, calcolato in base alla popolazione residente, destinato a realizzare sistemi di videosorveglianza, pagare lo straordinario e assumere agenti a tempo determinato per la polizia locale, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne informative. Attualmente, prefetture e comuni stanno stipulando i protocolli d’intesa che consentiranno il trasferimento dei fondi e l’avvio delle attività entro l’inizio dell’anno scolastico.

“Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle scuole: faremo sempre di più e meglio”, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Nessuna tolleranza per la droga e gli spacciatori. Città per città, strada per strada, vogliamo spazzarli via uno ad uno”.

ROMA E IL LAZIO - Più di 300 fra violazioni amministrative e illeciti accertati, numerosi controlli effettuati con unità cinofile: questi i principali risultati ottenuti nel Lazio con il progetto Scuole sicure 2018/2019. In otto mesi è stata potenziata l'attivita' di vigilanza e controllo contro gli spacciatori di sostanze stupefacenti in 30 istituti scolastici della Capitale. Circa 3 mila unità di personale hanno effettuato oltre 1.400 servizi con operazioni gestite dalla Polizia locale, dalle Forze di Polizia o congiunte.