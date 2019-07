Esplosioni dal vulcano di Stromboli, Ginostra in fiamme

Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli. Lava incandescente è iniziata a scendere dalla Sciara del fuoco e la caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Molti turisti si sono lanciati in mare per paura si sono lanciati in mare.

Grande esplosione a Stromboli, incendi sui versanti del vulcano pic.twitter.com/7LDXjsHKHc — mario calabresi (@mariocalabresi) July 3, 2019

Una colonna di fumo nero si è sollevata dal vulcano dell'isola delle Eolie. La frazione di Ginostra, secondo quanto si apprende, è in fiamme e in questi istanti si sta valutando la completa evacuazione dell'isola.