Plutarco e Tacito al liceo classico. E all'artistico spunta il selfie

Seconda prova doppia (la più temuta dai ragazzi) al debutto. Con sempre sei ore a disposizione. Tacito, con un brano tratto dalle Historiae, e Plutarco, secondo le prime indiscrezioni, gli autori di latino e greco usciti come traccia al secondo scritto della Maturità 2019 al liceo classico. Testi entrambi sull’assassinio dell’imperatore Servio Sulpicio Galba. Prova composta da una versione corredata da informazioni sintetiche sull’opera e da tre quesiti sulla comprensione e interpretazione dei brani proposti. Allo scientifico, invece, problema sullo studio di una funzione. E un altro problema di fisica sulla circuitazione del campo magnetico. Alle 8.30, come da protocollo, il Miur ha reso pubblica la password utilizzata dalle scuole per l’apertura dei plichi informatici.