Spara e uccide il ladro: tabaccaio indagato per eccesso di legittima difesa

In tre tentano l'assalto in tabaccheria ma il titolare spara e uccide uno dei malviventi. Il furto con sparatoria è avvenuto nella notte a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea, in via Torino. Poco prima delle 3 il titolare, che abita sopra il locale, spaventato dai rumori è uscito con una pistola e avrebbe sparato 7 colpi uccidendo uno dei ladri mentre i complici sono riusciti a scappare. L'uomo è stato ascoltato in Procura. La vittima è un uomo originario della Moldavia.