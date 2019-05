Omicidio stradale, sconto di pena per l'attore Domenico Diele

Sconto di pena in Appello per l'attore Domenico Diele. La Corte di Appello di Salerno ha condannato il 33enne, accusato di omicidio stradale, alla pena di 5 anni e 10 mesi. In primo grado, invece, l'attore era stato condannato a 7 anni e 8 mesi. L'attore travolse ed uccise la 48enne salernitana Ilaria Dilillo che si trovava a bordo di uno scooter sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). Diele era al volante privo di patente, sospesa per uso di stupefacenti, e sotto gli effetti della droga.