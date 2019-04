Al via DonaconTIM, l’App per sostenere i progetti del Terzo Settore

Parte oggi DonaconTIM, l’innovativa App che permette di effettuare donazioni a sostegno delle organizzazioni no profit, direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e sicuro, tramite carta di credito, Paypal e bonifico bancario MyBanK (solo per Android). TIM, tra i primi operatori a livello internazionale, a sviluppare questa modalità di partecipazione per iniziative a fini benefici, devolverà l’intero importo raccolto alla campagna prescelta.

L’App ospita al momento i progetti di Unicef “L’alimento terapeutico salva i bambini dalla malnutrizione”, di AIL “L’importanza di curarsi a casa” e di Humacoo Foundation ONG Onlus "Acqua potabile dall’aria, Campus scolastico Hungua, Namibia".

Per donare basta scaricare l’APP dallo store iOS o Android e scegliere il progetto attivo. Per ogni iniziativa sarà possibile visualizzare l’informazione sull’associazione, la data di inizio, fine raccolta e seguirne, passo dopo passo, gli sviluppi. Dopo aver donato, in questa prima fase solo per i dispositivi Android, si potrà condividere la campagna su Facebook, Twitter, Linkedin, WA e altri social network.

Attraverso DonaconTIM, i clienti di tutti gli operatori telefonici, titolari di carta SIM prepagate o in abbonamento, potranno donare senza limiti di spesa. Inoltre tutti i pagamenti sono tracciabili, così da poter usufruire della detrazione d’imposta del 26%.

L’utilizzo dei migliori certificati di sicurezza (Secure Sockets Layer, protocolli di cifratura Https eTLS1.2), garantiscono connessioni protette e l’assoluta riservatezza delle informazioni inserite.

L’App e il portale di crowdfunding TIM che già permette di sostenere con un semplice click i progetti delle organizzazioni no profit, costituiscono un sistema integrato e completo di donazione in grado di rispondere alle nuove esigenze del terzo settore in maniera facile, veloce e efficiente.

Con questa iniziativa, TIM intende porsi come punto di riferimento per chi, anche attraverso una semplice donazione, vuole contribuire a fare il bene del mondo migliorando la qualità della vita delle persone.