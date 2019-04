Tim lancia "Share the Code" il contest digitale per realizzare la città intelligente

Al via “Share the Code” il contest dedicato ai ragazzi, dai 10 ai 14 anni, che vogliono mettersi alla prova creando un progetto digitale sul tema La città intelligente per rendere gli spazi che li circondano più accoglienti e adatti alle esigenze di tutti.

Da oggi fino al 19 maggio i ragazzi potranno raccontare attraverso un video la loro idea di smart city utilizzando voce, disegni, testi in grafica o musica. Il filmato, della durata massima di 60”, potrà essere realizzato con smartphone, tablet, fotocamera o videocamera.

I partecipanti, infatti, saranno chiamati ad utilizzare le tecnologie protagoniste dei tutorial, disponibili su scuoladigitale.tim.it (Scratch, Makey Makey, Tinkercad, mBot e micro:bit), sito dal quale potranno inviare il loro progetto attraverso l’apposito form.

“Share the Code” rappresenta il momento conclusivo di ScuolaDigitaleTIM, il progetto nazionale promosso da TIM nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il MIUR, che ha avvicinato oltre 3000 studenti di 15 città italiane ai concetti chiave delle nuove tecnologie, all’Internet of Things e alla Robotica.

A giugno una giuria composta da giornalisti, sceneggiatori ed esperti di discipline EdTech premierà, con un mini computer, un tablet, un Inventor Kit, i tre progetti che meglio hanno saputo esprimere creatività, correttezza tecnica, aderenza al tema e capacità di storytelling. ScuolaDigitaleTIM è stato sviluppato con la collaborazione di Codemotion e la partecipazione di Olivetti.