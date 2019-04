Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione anche per il terzo indagato per il presunto stupro nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). Raffaele Borrelli, questo il nome del giovane assistito dall’avvocato Massimo Natale, ha lasciato quindi il carcere così come avvenuto nei giorni scorsi per Alessandro Sbrescia, difeso dall’avvocato Edoardo Izzo, e Antonio Cozzolino, difeso dall'avvocato Antonio De Santis.