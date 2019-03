Congresso delle famiglie, è il giorno di Salvini. Proteste a Verona

Ha preso il via la seconda giornata del Congresso mondiale delle famiglie a Verona. I riflettori sono puntati sulla partecipazione del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oltre al leghista sono attesi i due ministri Fontana (Famiglia) e Bussetti (Istruzione). Ma anche Giorgia Meloni (leader di FdI) ed Elisabetta Gardini, in polemica con Forza Italia oggi riunito con Silvio Berlusconi a Roma.

L'intervento di Salvini è previsto per le ore 17 mentre continuano le manifestazioni di protesta. A Verona stanno arrivando i pullman di manifestanti che sfileranno in corteo dalla stazione di Porta Nuova alle ore 14. In mattinata è previsto un incontro con flash mob cui hanno annunciato la propria presenza esponenti del centrosinistra tra cui Laura Boldrini, Livia Turco e Susanna Camusso.

La contrapposizione tra pro e contro le idee promosse al convegno riguarda da vicino anche il leader del Family Day Massimo Gandolfini. A manifestare contro infatti ci sarà anche la figlia Maria: "Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso. Una una coppia che si ama veramente, anche se di sesso diverso, perché non si deve dare un figlio? Io mi sono sposata in chiesa come voleva mio padre e mi sono separata. Perché dovrei morire tra le fiamme dell'inferno? Io sono contro tutto questo. È una cosa inconcepibile nel 2019", ha dichiarato la donna a Radio Capital. Oggi Gandolfini ha commentato: "Voglio essere chiaro: mia figlia è libera di pensare e manifestare come vuole. Questa è anche la plateale smentita della tesi che mi dipinge come un fascista".

Nella prima giornata si sono viste ben poche famiglie, ma c'è stato un via vai di relatori soprattutto dell'Est Europa, pronti a difendere i valori della famiglia tradizionale e si sono ascoltate parole pesanti da parte dei leader del Family Day. Il congresso si è aperto infatti con l'attacco di Massimo Gandolfini, leader del Family day contro l'aborto definito a più riprese un omicidio. "L'aborto bisogna definirlo per quello che è: è l'uccisione di un bambino in utero. Il mio pensiero sull'aborto è che si tratta di una tragica esperienza, che come disse Giovanni Paolo II, provoca almeno due morti, il bambino e la mamma".

Attacco anche contro le famiglie arcobaleno da parte del senatore della Lega Simone Pillon. "Ognuno ha la sua affettività e la vive come gli pare e guai a chi si permette di giudicare e discriminare, ma i bambini hanno bisogno della mamma e del papà, anche perché da lì nascono, non è cambiato niente".

A sorpresa è arrivata la senatrice pentastellata Tiziana Drago, contravvenendo alla linea dettata dal leader Luigi Di Maio. Per il secondo giorno del Congresso, sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista dell'arrivo di diversi membri del governo, dal vicepremier Salvini ai ministri Fontana e Bussetti, più la leader di Fdi Giorgia Meloni. Inoltre nel corso della giornata sono previste a Verona diverse manifestazioni di protesta contro il congresso giudicato omofobico e antifemminista, tra cui un corteo che si annuncia molto partecipato.