Imane Fadil, trovate elevate tracce di cadmio e antimonio

Nel corpo di Imane Fadil è stata riscontrata una «elevata presenza di cadmio e antimonio». Lo ha detto il pm Francesco Greco. Stando a quanto riferito dal procuratore Greco, la presenza di antimonio nel sangue "lavato" ha dato un riscontro di 3 mentre il range è da 0,02 a 0,22 e il cadmio urinario di 7 a fronte di una "forchetta" di normalità tra 0,1 e 0,9. Anche il cromo è presente in maniera massiccia. «Non so cosa vogliano dire questi dati, ma non è vero, come riportato da alcuni media, che le tracce di questi metalli sono basse», ha precisato Greco. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha parlato di «presenza pesantemente positiva» di questi metalli, mentre il rilievo sul cobalto non fornisce un riscontro fuori dai parametri considerati normali.