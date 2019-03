È morta Imane Fadil, testimone nel processo Ruby: aperta un'inchiesta

Iman Fadil, 33 anni, teste chiave della procura nei processi Ruby, è morta il primo marzo scorso dopo un calvario durato un mese. A darne notizia è stato il procuratore Francesco Greco, che ha comunicato anche l’apertura di un'indagine. Prima di morire, Fadil aveva confidato a chi le stava vicino di temere di essere stata avvelenata.

Imane, insieme a Ambra Battilana e Chiara Danese, aveva raccontato agli inquirenti delle serate hot ad Arcore e del bunga bunga. Le tre ragazze, che avevano chiesto di costituirsi come parti civili, erano però state escluse dal filone principale del processo Ruby ter perchè i giudici della settima sezione penale, davanti ai quali si celebra la tranche principale del processo che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 27 persone per corruzione in atti giudiziari, tra cui la stessa Karima El Mahroug e molte "olgettine", avevano ritenuto che i reati contestati non ledessero direttamente le tre ragazze, ma "offendessero" lo Stato. Imane, Ambra e Chiara avevano anche intavolato una trattativa con la senatrice di Forza Italia, Maria Rosaria Rossi, fedelissima di Silvio Berlusconi, per un risarcimento. Da indiscrezioni era trapelato che avessero chiesto danni per 2 milioni di euro. L’accordo, però, non era stato raggiunto e le trattative erano saltate. Le tre ragazze, a quel punto, avevano chiesto di costituirsi parti civili anche in una altro filone del processo, che vede imputati Berlusconi e la showgirl Roberta Bonasia e che è pendente davanti ai giudici della quarta sezione penale e che presto verrà riunito con quello principale. A margine di una delle udienze, a cui non mancava mai, la modella 34enne aveva raccontato che stava scrivendo un libro sulle "cene eleganti".

"Nella cartella clinica di Imane ci sono più anomalie e per capire la causa esatta della morte è stata disposta l’autopsia, che dovrebbe essere seguita a breve" ha spiegato il procuratore capo di Milano. La modella, ricoverata dal 29 gennaio all’ospedale Humanitas, è deceduta il primo marzo. "Sono in corso gli accertamenti sui campioni di sangue prelevati durante il ricovero - spiega il capo della procura - non si può escludere nessuna pista visto che dalla cartella clinica non emerge nessuna malattia specifica". La 33enne aveva riferito di gonfiori e dolori al ventre, ma i medici non sarebbero per ora arrivati a nessuna diagnosi certa. "Imane Fadil durante il ricovero aveva telefonato ad alcune persone, il fratello e l’avvocato, sostenendo di essere stata avvelenata. Stiamo sentendo i testimoni, verranno sentiti anche i medici dell’Humanitas, e abbiamo disposto l’acquisizione dei suoi oggetti personali" ha concluso il procuratore Greco.