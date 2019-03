Oggi ultimo giorno per mettersi in regola. Da domani niente asilo senza vaccino

Oggi è l'ultimo giorno utile per presentare i documenti per le vaccinazioni obbligatorie dei propri figli. In un primo tempo la scadenza era prevista il 10 marzo ma essendo un giorno festivo è stata prorogata all'11. Per questo le misure che impediscono la frequentazione degli asili ai bambini che non hanno consegnato i certificati scatteranno da domani.

Intanto cresce la copertura vaccinale dei bambini in Italia ma restano differenze, anche profonde, tra le varie regioni. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, al 30 giugno 2018 si sono registrate differenze tra le regioni, anche se meno evidenti che in precedenza, almeno per le vaccinazioni obbligatorie. Solo per fare alcuni esempi: la copertura nella coorte 2015 contro la polio è inferiore al 90% solo nella P.A. di Bolzano (89,36% al 30 giugno 2018 vs 85,87% al 31 dicembre 2017), mentre nelle altre regioni si va dal 92,40% della Sicilia al 98,37% del Lazio, con 13 regioni che superano la soglia del 95%, e solo tre regioni (Friuli Venezia Giulia, Sicilia e P.A. di Bolzano) sotto il 93%; la copertura vaccinale per morbillo nella medesima coorte è inferiore al 90% solo nella P.A. di Bolzano (82,18% al 30 giugno 2018 vs 71,86 al 31 dicembre 2017), mentre nelle altre si va dal 91% della Sicilia al 97,51% del Lazio; sei regioni superano il 95% e altre tre vi si avvicinano; la copertura nella coorte 2014 contro la polio è superiore al 90% in tutte le regioni (range: 91,44% nella P.A. di Bolzano - 99,10% in Basilicata), con 12 regioni che superano la soglia del 95%, 5 regioni con una copertura tra il 93% e il 95% e solo 2 regioni (Friuli Venezia Giulia e P.A. di Bolzano) sotto il 93%.