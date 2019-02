Bloccati sull'Autobrennero chiusa per neve

Le forti nevicate delle ultime ore hanno mandato in tilt la viabilità in Alto Adige. Bloccata l'Autostrada A22 del Brennero. Una valanga si è riversata sull'autostrada, poco prima del confine di Stato. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In quel tratto l'autostrada era già stata chiusa in entrambe le direzioni.

La circolazione era stata interrotta in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati a causa della forte nevicata delle ultime ore. Dodici i chilometri di coda che si registrano questa mattina tra Chiusa e Vipiteno, 4 tra Bolzano Nord e Chiusa, 4 tra Dogana del Brennero e Vipiteno. Disagi anche sulla statale del Brennero, attualmente bloccata in entrambe le direzioni in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di Stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

Il maltempo non ha sconti anche in altre regioni del Nord. Previsioni alla mano, Autostrade per l'Italia avverte che per quanto riguarda la situazione sul resto della rete gestita dalla società il "persistere di una perturbazione atlantica determinerà alcuni episodi di neve a quote autostradali". Si prevedono fenomeni nevosi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada e Monferrato, la A7 Serravalle-Genova tra Vignole e Serravalle Scrivia, la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba ed il Confine di Stato.