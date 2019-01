Aut aut di Salvini: "Sì allo sbarco ma poi trasferiti"

"Sì allo sbarco solo se poi i migranti andranno in Germania o in Olanda". Dopo undici giorni di polemiche e attesa il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa sapere che darà l'autorizzazione all'attracco della Sea Watch a Siracusa solo se la Germania, stato a cui appartiene l'organizzazione umanitaria, o l'Olanda, si occuperanno dei migranti a bordo.

ll caso Sea Watch 3 è finito all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo e tra Roma e Amsterdam è braccio di ferro. Per il governo italiano il caso appartiene all'Olanda, di cui la nave batte bandiera. I Paesi Bassi respingono al mittente l'invito a occuparsi dei 47 a bordo della nave, bloccata in rada da 10 giorni al largo delle coste siciliane. "Senza una soluzione globale, non prenderemo parte a nessuna misura per lo sbarco", fa sapere il ministero della Giustizia e della Sicurezza. Ma Roma non incassa e si dice pronta all'incidente diplomatico: "Glieli portiamo fino a casa", provoca il vicepremier Luigi Di Maio, che lamenta anni di "incidenti diplomatici contro l'Italia", tanto che alla fine il Bel Paese si è "ammaccato". Palazzo Chigi annuncia che depositerà una memoria davanti alla Corte europea dei diritti, con la quale "farà valere la giurisdizione olandese, contestando la propria legittimazione passiva": in altri termini, affermerà che non è l'Italia a dover rispondere di questo caso, e ciò alla luce del diritto sia nazionale che internazionale. Quello che si può fare è attivare un corridoio umanitario verso l'Olanda.

La nave, per il governo, non ha scuse: ha avuto una condotta "temeraria", perché in condizioni di mare mosso, "anziché trovare riparo sulla costa tunisina distante circa 40 miglia, universalmente considerata porto sicuro, si è avventurata in una traversata di centinaia di miglia mettendo a rischio l'incolumità dei migranti a bordo". L'obiettivo, si chiede la Presidenza del Consiglio, era salvare i naufraghi oppure "creare un caso internazionale richiamando l'attenzione dei mass media?". Poi Di Maio, più tardi, ribadisce il concetto: "Hanno deciso di venire qui in Italia, perché l'Italia è il palcoscenico dell'immigrazione. La Sea Watch sta sempre in televisione".