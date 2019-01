Il procuratore di Siracusa: "Non ci sono reati. Niente sequestro"

"Le carte che finora sono state fornite riguardano un profilo amministrativo, eventualmente sono da valutare le condizioni igienico sanitario della nave. Il comandante della Sea Watch non ha commesso alcun reato e non è stata neppure presa in considerazione al momento l'ipotesi di un eventuale sequestro della nave". Così il procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, in merito alla vicenda della Sea Watch che si trova alla fonda, a due chilometri dalla costa, con 47 migranti a bordo. Sul tavolo di Scavone c'è un fascicolo aperto senza ipotesi di reato sulla nave.