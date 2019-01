Un altro barcone alla deriva con 100 persone

Un centinaio di persone alla deriva su un'imbarcazione nel Mediterraneo. Lo segnala Alarm Phone su Twitter. In una serie di messaggi, l'organizzazione spiega di aver contattato le autorità italiane, maltesi e libiche. A bordo è segnalato un bambino "privo di conoscenza o deceduto". L'imbarcazione avrebbe problemi, starebbe imbarcando acqua. Le persone a bordo "vogliono che noi chiediamo aiuto, a prescindere dal fatto che questo potrebbe comportare un possibile ritorno in Libia".

10am this morning, we were alerted by 100 people on a boat crossing the Mediterranean. At 11 we received the first position. They are 60NM offshore Misrata (#Libya) but the situation is calm and they asked us to standby as they are currently underway using an engine.