Matera capitale europea della cultura. Conte: riscossa del Sud

È il giorno della festa per Matera, da oggi ufficialmente Capitale europea della Cultura 2019. Nella città dei Sassi, per le cerimonie di inaugurazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud", ha detto Conte parlando ai cronisti appena arrivato nella Cava del Sole per l’inaugurazione ufficiale. "A Matera - ha aggiunto il presidente del Consiglio nel suo discorso - spetta una grande responsabilità, è la prima cittadina del sud capitale europea della Cultura, una scelta che riveste un significato ben oltre il riconoscimento del valore e delle potenzialità di una città e di un territorio, è l'occasione per tutto il Meridione che da Matera è simbolicamente rappresentato, una opportunità per lanciare un progetto ampio che coinvolga il Sud in una più ambiziosa politica culturale, economica e sociale".

"Dal riscatto di Matera parta il riscatto dell'intero Sud, perchè il futuro sia qui e ora, è questa la nostra ambizione", ha sottolineato Conte spiegando che "il governo realizzerà investimenti a fronte di progetti sostenibili, innovativi, plausibili. Nei prossimi giorni partiranno le cabine di regia, strutture tecniche, i comuni potranno investire i soldi predisposti e partirà un grande piano per mettere in sicurezza il territorio". Conte ha tra l'altro annunciato che "ci sarà anche un contratto di Sviluppo per la Basilicata, nonché politiche attive di sostegno soprattutto dove il disagio sociale ha prodotto sfiducia e rassegnazione".

"È una cosa dolorosa e inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna arrivare solo in macchina". ha detto il presidente del Consiglio che ha annunciato: "Questo deve essere l'anno della riscossa".

"Questo è un esempio di cultura può tradursi in esempio di sviluppo: e' aumentato il turismo, sono state realizzate opere pubbliche, cresce l'economia". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, nel corso del suo intervento alla cerimonia di apertura di Matera 2019. "Non dobbiamo fermarci qui - ha aggiunto - ma immaginare Matera cosa sarà tra venti anni: è questa la sfida. Questa comunità si è data da fare e ci è riuscita, un esempio per tutto il Mezzogiorno".