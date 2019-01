Figli dei gay, "Mamma e papà, il resto è omofollia". Striscione di Forza Nova a casa del sindaco Pizzarotti

«Mamma e papà. Il resto omofollia». Striscione di Forza Nuova sotto casa del sindaco di Parma Federico Pizzarotti. A darne la notizia è lo stesso primo cittadino che su Facebook risponde: «Chiamano "omofollia" i diritti di quattro bambini ai quali ho sottoscritto l’atto di riconoscimento di genitori dello stesso sesso. Il diritto, cioè, di quattro bambini a vedersi riconoscere per legge gli stessi diritti di ogni altro bambino di questo mondo». Il 21 dicembre scorso infatti Pizzarotti ha sottoscritto quattro atti di riconoscimento di bambini nati all’interno di coppie omogenitoriali. «Forza Nuova di ’"forte" ha solo il nome - continua il sindaco - per il resto è debole nei contenuti e composta da xenofobi. Non può nulla contro #Parma, perché la nostra era, è e resterà la città dei diritti. Chi ha delle idee e si riconosce nella democrazia si confronta a viso aperto, gli ’altrì mettono gli striscioni e fanno scritte nella notte. #giudicatevivoi».