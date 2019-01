Rapina da film sulla statale 96 tra Altamura e Bari. Poco dopo le 7 del mattino è andato in scena l'assalto a un furgone portavalori in località Mellitto, in una tratta molto trafficata a quell'ora. Per scardinare il mezzo e impossessarsi del contenuto - 2,3 milioni di euro - i banditi hanno utilizzato una ruspa. Prima dell'arrivo dei carabinieri di Altamura che indagano sull'episodio i malviventi hanno anche incendiato due mezzi.

Il furgone era diretto a Matera e trasportava i soldi destinati agli uffici postali per il pagamento delle pensioni. Ad agire, secondo il racconto di testimoni, sarebbe stato un commando di 4 o 5 persone armate e mascherate, che dopo l'assalto si sono allontanate su un'automobile di grossa cilindrata. A quanto si è appreso, i rapinatori avevano già da tempo posizionato lungo la strada nei pressi del luogo dell'agguato le ruspe che sono state usate per sfondare il blindato e arrivare alla cassaforte. Le ruspe che non hanno dato nell'occhio in quanto sul quel tratto di strada sono in corso lavori sulla carreggiata.