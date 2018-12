Melito Porto Salvo, bufera sulla sentenza: " Scandalosa"

Fondazione Pangea Onlus con "Reama", la rete per l'empowerment e l'auto mutuo aiuto delle donne vittime di violenza, sono indignate per l'esito del processo in primo grado sul caso dello stupro di gruppo di Melito Porto Salvo. Sei condanne e due assoluzioni per il branco guidato dal figlio del boss che per ben due anni violentò una 13enne. "Una sentenza - dichiarano Fondazione Pangea e Reama - che nell'assolvere due degli imputati e nel rendere liberi gli altri in attesa del pronunciamento definitivo, rende la ragazza vittima due volte e la umilia. Questa sentenza tollera gli stupri e non protegge le donne dentro e fuori dai processi".