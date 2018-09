A Palagonia, vicino Catania, una donna di 87 anni è stata travolta da un'auto mentre era in compagnia di alcuni vicini di casa in una strada di Palagonia, vicino Catania. Oltre alla morte dell'anziana sono rimaste ferite altre sette persone. Forse all'origine del gesto vecchie ruggini di vicinatp. Nel frattempo i carabinieri hanno fatto partire una vera e propria caccia all'uomo in tutta la zona.