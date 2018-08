Sabato i funerali di Stato a Genova. Si indaga anche per attentato alla sicurezza

"Sabato proclameremo una giornata di lutto nazionale e ci saranno le esequie solenni. Noi ci saremo e subito dopo coordineremo un'altra riunione oltre che, probabilmente, ci sarà un Cdm. Non lasciamo sola Genova", dice il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a Genova. Dunque, Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente sabato ai funerali delle vittime del crollo del ponte di Genova. Lo si apprende da ambienti del Quirinale.

I funerali di stato delle vittime della tragedia del ponte Morandi si terranno sabato mattina alle ore 11 presso uno dei padiglioni della Fiera di Genova. Lo conferma il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ai microfoni di Rai1.

La Procura di Genova intanto è pronta a contestare anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, oltre a quelli di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, per il crollo del ponte Morandi che ha provocato decine di morti e oltre 600 sfollati. "Non è stata una fatalità, ma un errore umano", ha sottolineato il procuratore Cozzi che coordina le indagini sul caso con i pm Walter Cotugno e Massimo Terrile. Gli inquirenti genovesi hanno acquisito tutti i video disponibili sul disastro, tra cui quelli delle telecamere puntate sulla galleria dell'aeroporto, per verificare quanti automezzi si trovassero sul viadotto al momento del cedimento e la dinamica di quanto accaduto. La Procura ha acquisito inoltre gli atti riguardanti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell'opere. Al momento non ci sono ancora indagati.