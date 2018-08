L'ondata di caldo record infiamma anche Roma

L'ondata di caldo africano non è ancora finita. L'allerta si estende anche a Roma e Torino: il bollino rosso era già stato assegnato a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Trieste, Venezia, Verona e Genova. Nel capoluogo ligure salgono a 7 le vittime per il caldo. Otto morti anche in Spagna dove si sono toccati i 46 gradi. Una tregua è prevista per il prossimo fine settimana.