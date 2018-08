Bergamo, due neonate morte di pertosse. Le mamme non erano vaccinate

Due neonate di un mese sono morte di pertosse, a distanza di 30 giorni circa l’una dall’altra, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A quanto si apprende da fonti regionali, le neonate, una di Seriate e l’altra di Treviglio, erano state trasferite solo in un secondo tempo nell’ospedale di Bergamo, centro di riferimento per l’Ecmo pediatrica (macchina cuore-polmoni), ma non ce l’hanno fatta. I due casi non sarebbero collegati. Entrambe le mamme non erano vaccinate contro la pertosse.

Le piccole sono state trasportate nel presidio di Bergamo perché centro di riferimento regionale per Ecmo pediatrico. La prima, residente in provincia di Bergamo, è stata trasferita dall’ospedale di Alzano Lombardo il 16 giugno ed è morta il 23 giugno; la seconda, residente in provincia di Crema, era ricoverata all’ospedale di Treviglio, è giunta al Papa Giovanni il 27 luglio ed è deceduta il 30 luglio.

Proprio nella Bergamasca la prossima settimana - ha spiegato l’assessore - partirà una campagna di sensibilizzazione in consultori e ospedali che coinvolgerà le donne nel terzo mese di gravidanza per promuovere la vaccinazione antidifterite, tetano, pertosse, che è quella che comprende l’antipertossica.