Erano 8 anni che il menestrello di Duluth non pubblicava un album di inediti. Bob Dylan non solo l’ha annunciato ma ha già pubblicato i primi tre singoli tratti da “Rough and Rowdy Ways” in uscita il 19 giugno: “Murder Most Foul”, “I Contain Multitudes” e “False Prophet”. E proprio quest’ultima ha ora i riflettori puntati per una spiccatissima somiglianza con un altro brano blues degli anni ’50. Il brano si intitolava “If Lovin’ Is Believing” e fu registrato nel 1954 da Billy “The Kid” Emerson.

La somiglianza è davvero impressionante sia nell’incedere delle chitarre sia nell’atteggiamento della voce. Questa volta, più che essersi solo ispirato a Billy “The Kid”, Dylan sembra proprio citarlo esplicitamente. E persino la copertina di “False Prophet” riproduce un numero della rivista “The Shadow” del ’42. Insomma siamo di fronte all’ennesimo scherzetto del menestrello. Che, come dice il titolo, si diverte davvero a diventare un “falso profeta”.