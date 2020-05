I dettaglianti si affidano allo screening della febbre di DERMALOG

La pandemia provocata dal coronavirus pone notevoli sfide ai negozi al dettaglio e ai centri commerciali. Le aziende devono porre in essere numerose misure per la tutela della salute senza compromettere troppo l'esperienza del cliente. Per questo motivo il centro commerciale tedesco Scandinavian Park ha scelto il rilevamento della febbre senza contatto di DERMALOG.

HANDEWITT e HAMBURG, Germania, 20 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Con la sua termocamera per il rilevamento della febbre, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che misura rapidamente e con precisione la temperatura corporea al passaggio della persona, riducendo in modo significativo il rischio che l'infezione si diffonda in molte aree. Lo Scandinavian Park di Handewitt ha anche adottato il sistema di questa azienda nell'ambito del proprio concetto di igiene.

All'ingresso del mercato del centro commerciale, ogni cliente può sottoporsi al controllo della febbre contactless di DERMALOG. Il sistema dell'azienda tedesca leader nel campo della biometria misura la temperatura corporea in un secondo scansionando i volti delle persone grazie a una tecnologia di sensori all'avanguardia. Se rileva una temperatura alterata, il sistema mostra un messaggio di allarme. Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. Come opzione, il controllo di temperatura di DERMALOG include il rilevamento automatico della mascherina. Se una persona entra in un negozio priva di mascherina, il sistema mostra un messaggio che informa la persona in merito all'obbligo di indossare la mascherina.

"Attualmente, molti clienti non sono certi di poter fare acquisti in sicurezza. Utilizzando una termocamera per il rilevamento della febbre vogliamo ridurre tale insicurezza entro certi limiti e, allo stesso tempo, contribuire significativamente alla tutela della salute allo Scandinavian Park", afferma Frank Sauerberg, membro del Consiglio di Amministrazione di Scandinavian Park Petersen KG.

La termocamera di DERMALOG era stata inizialmente sviluppata per effettuare controlli alle frontiere e agli aeroporti. "Nel frattempo, il nostro rilevamento della febbre è diventato un elemento importante per la tutela della salute in molti settori" afferma Günther Mull, CEO di DERMALOG.

Il Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali tedesco raccomanda anche l'impiego del rilevamento della febbre contactless per "il rapido accertamento dei casi sospetti". La norma più recente in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito al SARS-CoV-2 emessa dal Ministero recita: "I principali sintomi dell'infezione da coronavirus includono febbre, tosse e difficoltà respiratoria. A tal fine, occorre prevedere, se possibile, la misurazione della temperatura senza contatto."

Numerose aziende e istituzioni hanno già messo in pratica queste raccomandazioni. Il controllo della temperatura di DERMALOG è già utilizzato in oltre 50 paesi. Il sistema protegge negozi al dettaglio, uffici, capannoni destinati alla produzione, impianti sportivi, sedi di eventi e ospedali.

L'immagine è disponibile su AP Images (http://www.apimages.com).

Contatto per la stampa: DERMALOG Identification Systems GmbHSven BöcklerUfficio StampaTel.: +49-40-413227-0info@dermalog.comwww.dermalog.com