“EOS & Partners advisor nella cessione della Farmacia centenaria ”

(Padova, 21 maggio 2020) - In un momento di emergenza come quello del covid-19 con cui abbiamo imparato a convivere, le storiche Farmacie sono il punto di riferimento dei cittadini

A seguito dell’approvazione della legge 124/17 sulla concorrenza che ha permesso l’ingresso delle società di capitali nella proprietà̀ delle Farmacie, sono scesi in campo i Grandi Investitori ed i Fondi di Private Equity, così come EOS & Partners www.eospartners.it, Advisor specializzato in Finanza Straordinaria, la quale ha messo a disposizione degli Imprenditori la consolidata esperienza della propria struttura e la solidità delle sue relazioni .

In questi giorni, si è concluso il passaggio della Farmacia di Noventa Vicentina “Alla Concezione del Dr. Schio”. Una antica e storica Farmacia molto conosciuta che opera fin dal 1936, al servizio dei cittadini di Noventa e dei comuni limitrofi, la quale e che ora riceverà un ulteriore impulso allo sviluppo e al completamento dei servizi resi.

Nell’ambito della operazione – l’Advisor EOS & Partners (con il Presidente Roberto Duchini, l’Amministratore Emilio Marcon e con la Legal Unit affidata a Franco Silvano Toni di Cigoli) ha assistito il Dr. Schio nell’operazione straordinaria di cessione.

