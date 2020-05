JA Solar ospiterà il 18 maggio un webinar con i principali esperti del fotovoltaico

PECHINO, 14 maggio 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar (SZE: 002459) ha annunciato che il 18 maggio 2020 alle ore 14:00 (UTC+8) ospiterà online la conferenza dal titolo "Smart Empowerment - 2020 PV Technology Conference" e invita i partner del settore mondiale a discutere sullo sviluppo delle future tecnologie fotovoltaiche.

Nel 2020, con l'emergere di una moltitudine di opportunità e sfide nel mercato globale del fotovoltaico dovute al continuo emergere di nuove tecnologie, i costi di opportunità della scelta sono più elevati, così come i progressi tecnologici e gli aggiornamenti dei prodotti.

Organizzando il webinar, JA Solar intende offrire una piattaforma leader che permetta ai partner mondiali di affrontare le sfide e scoprire le opportunità future per lo sviluppo di prodotti fotovoltaici e dove sia possibile congiuntamente proporre soluzioni per superare i dilemmi attuali che il settore si trova davanti. Il webinar ospiterà esperti leader del settore, tra cui il Professore Martin Green, padre del fotovoltaico e Wang Bohua, Segretario Generale della China Photovoltaic Industry Association e presenterà soluzioni solari ad alta efficienza e la mappa del piano d'azione per il mercato mondiale di JA Solar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1168233/conference_agenda.jpg