Contratti e moduli digitali: cosa possono fare le aziende per orientarsi in questo mondo

(Roma 15 maggio 2020) - Il lavoro è ormai parte della quotidianità e può risultare difficile inserito nel nuovo contesto del digitale, soprattutto per chi è abituato alle modalità analogiche.

La costante crescita delle nuove tecnologie ha cambiato l'approccio lavorativo andando anche a ridefinire il concetto di lavoro poiché si ha ora la possibilità di lavorare ovunque ed in qualsiasi momento. Non è più necessario essere fisicamente presenti in un ufficio per poter essere rintracciati da un collega, o per poter firmare un contratto o un modulo.

Oggi, grazie anche ai più avanzati software, come quelli sviluppati dal gruppo CMT, è possibile lavorare da remoto in qualsiasi momento.

Come cambia il lavoro nell'era digitale

Dopo uno sguardo attento alle trasformazioni digitali del lavoro, si riesce facilmente ad osservare che, pur mantenendo lo stesso orario di lavoro, si ha una maggiore flessibilità. Ma questo può essere anche un'arma a doppio taglio se non gestita nel modo corretto e si rischia di dilatare l'orario di lavoro.

Ed è proprio in considerazione di quanto appena detto che, avere software per la gestione del lavoro, diventa di fondamentale importanza in quanto questi permettono di non lasciare nulla in sospeso, grazie anche a dei processi automatizzati.

D-Sign: un esempio concreto

La trasformazione digitale ha dato modo alle aziende di poter continuare il proprio lavoro in modalità smart working.

D-Sign è una piattaforma web che consente di consultare, condividere ed approvare informazioni e documenti sia verso l'esterno dell'azienda, che al suo interno. Grazie al controllo degli accessi e alla connessione delle permission riesce a garantire la correttezza e l'univocità dei dati.

Il funzionamento di D-Sign è abbastanza semplice: all'interno dei processi di firma sono inseriti dei work flow autorizzativi. Il documento, prima di essere inviato al destinatario, può essere validato o rifiutato, e si possono configurare dei remind automatici che vanno ad ottimizzare i tempi di lavoro.

Tutti i documenti (contratti, polizze e moduli) possono essere gestiti secondo le normative e con vari livelli di firma elettronica (semplice, remota, avanzata, qualificata e one time password).

Una volta che i documenti giungono nelle mani del ricevente, che riceverà una notifica, egli potrà usare tutti i livelli di firma che sono in linea con il tipo di documento e con il grado di robustezza che si desidera conferire all'intero procedimento.

Infine, una dashboard di controllo fa in modo che si possa conoscere lo stato di lavorazione del documento e della firma per ogni utente coinvolto nella lavorazione.

Per maggiori informazioni:

Gruppo CMT: Gestione Documentale

Indirizzo: Via dei Prati Fiscali, 201, 00141 Roma RM

Telefono: 06 812 5553