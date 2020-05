Trivellato.it: Notifiche stile Facebook, prenotazione tipo Booking. La rivoluzione nell’e-commerce auto

(Vicenza, 12 maggio 2020) - Vicenza, 12 Maggio 2020 - Come nelle tue piattaforme preferite. Proprio così, prenoti come su Booking, scorri l’offerta stile Amazon, ma con quelle funzioni social che troveresti su Facebook o Tinder.

È il nuovo sito del Gruppo Trivellato (concessionaria Mercedes-Benz, Smart, Toyota e Lexus), Trivellato.it. Anzi, molto più di un sito web. Guai a confonderlo con un portale tradizionale.

Ricevi notifiche in base alle tue preferenze, se ad esempio cambia il prezzo dell’auto che ti interessa. Trovi in evidenza tutte le ultime novità e con uno swipe scopri l’occasione che stavi aspettando, come fossi in un’app. È la rivoluzione di Trivellato.it, realizzato con te per entrare nel tuo mondo.

Innovazione e intuitività a misura delle tue abitudini digitali

Trivellato.it parla la tua lingua. Già dal primo accesso avrai la sensazione di un ambiente familiare, grazie a elementi visivi e funzionali immediatamente riconoscibili. È evidente, fin da subito, che non si tratta di un sito come gli altri.

È sì un portale dedicato alla proposta del Gruppo Trivellato, ma dispone di richiami alla realtà dei social e delle piattaforme di e-commerce.

Vuoi qualche esempio?

Ti vengono presentate notifiche come tu fossi in un social, avvisi sulle variazioni di prezzo delle auto di tuo interesse. E puoi bloccare la vettura per tre giorni, usufruendo della cancellazione gratuita (se cambi idea).

In particolare, hai a disposizione tre tipologie di ricerca, oltre a quella tradizionale via menu: Elasticsearch; Ricerca con filtri; Ricerca guidata (lasciati guidare alla scoperta della tua auto ideale, la ricerca diventa più piacevole e divertente).

Hai così l’opportunità di usare quella che preferisci e con cui ti trovi meglio.

Trivellato da sempre all’avanguardia nel mondo digitale

Alla base della progettazione innovativa e user-friendly, che fa di attualità e immediatezza i suoi tratti distintivi, c’è una profonda analisi del comportamento degli utenti e delle loro aspettative.

È ciò che ha guidato lo sviluppo, orientato a una fruizione rapida che permette di conseguire, attraverso modalità intuitive, il risultato atteso.

Quella tra Trivellato e il Web è una liaison che affonda le sue origini nel 1999. È stata una delle prime concessionarie in Italia a realizzare un sito web per la presentazione della sua offerta.

Qualcosa di rivoluzionario per l’epoca. È con lo stesso spirito, che guarda al domani con gli strumenti del presente, che anche oggi interpreta l’avanguardia digitale del settore. Vivi l’esperienza Trivellato. Un’esperienza unica, anche online.

PER APPROFONDIMENTI:

Sito web: https://www.trivellato.it

Mercedes classe A: https://www.trivellato.it/mercedes/classe-a

Mercedes classe A Sedan: https://www.trivellato.it/mercedes/classe-a-berlina

Mercedes classe A 160: https://www.trivellato.it/mercedes/classe-a-160

Mercedes classe B 180: https://www.trivellato.it/mercedes/classe-b-180

Mercedes usate: https://www.trivellato.it/usato/mercedes

Mercedes Km0: https://www.trivellato.it/km0/mercedes

Ufficio stampa Fattoretto srl

Seo e Agenzia digital pr

www.massimofattoretto.com