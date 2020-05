L'aeroporto internazionale Hamad giudicato "terzo miglior aeroporto al mondo" agli SKYTRAX World Airport Awards 2020

L'aeroporto internazionale del Qatar mantiene i titoli di "Miglior aeroporto in Medio Oriente" e "Miglior servizio del personale in Medio Oriente"

DOHA, Qatar, 12 maggio 2020 /PRNewswire/ -- L'aeroporto internazionale Hamad (HIA) si è classificato come "terzo migliore aeroporto al mondo", tra 550 scali di tutto il pianeta, agli SKYTRAX World Airport Awards 2020. Salendo dalla quarta posizione nel 2019 alla terza nel 2020, HIA continua a scalare la classifica dei "migliori aeroporti del mondo" fin dall'inizio delle sue attività nel 2014.

L'ingegner Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer dell'aeroporto internazionale Hamad, ha dichiarato: "Ogni anno in cui guadagniamo posizioni in classifica è particolarmente gratificante, poiché questa buona reputazione proviene direttamente dai passeggeri che hanno condiviso le loro esperienze di transito nel nostro aeroporto attraverso i sondaggi SKYTRAX. Nonostante tutte le sfide che il settore dell'aviazione deve affrontare oggi, ci impegniamo ad assolvere il nostro ruolo primario, che consiste nell'aiutare i viaggiatori a raggiungere i propri Paesi di origine in sicurezza".

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha commentato: "L'aeroporto internazionale Hamad continua a raggiungere posizioni di primo piano come hub aeroportuale nevralgico. Il personale e la dirigenza saranno certamente soddisfatti di questo riconoscimento da parte dei clienti. Nel 2020, l'aeroporto internazionale Hamad si è classificato per la prima volta tra i primi tre scali al mondo, un risultato straordinario".

Inoltre, HIA è stato votato come "Miglior aeroporto in Medio Oriente" per il sesto anno consecutivo e "Miglior servizio del personale in Medio Oriente" per il quinto anno consecutivo. HIA continua poi a mantenere la sua classificazione di aeroporto a cinque stelle dal 2017. Questi traguardi sono il risultato del duro lavoro e della determinazione dimostrati dal personale aeroportuale, affinché HIA sia "l'aeroporto a più rapida crescita al mondo".

L'ingegner Badr Mohammed Al Meer ha aggiunto: "Il mondo deve affrontare sfide senza precedenti a causa della diffusione del coronavirus, e siamo certi che la crisi sarà superata solo attraverso una cooperazione globale tra tutte le parti interessate e la società civile per salvaguardare la sicurezza di tutti. I premi di "Miglior servizio del personale in Medio Oriente" e "Miglior aeroporto in Medio Oriente" rafforzeranno la nostra determinazione a continuare le nostre attività in questi tempi difficili, con la massima cura nell'implementare tutte le misure per garantire prima di tutto la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti".

Gli SKYTRAX World Airport Awards si basano sulle scelte dei passeggeri e premiano gli aeroporti attraverso i quali i viaggiatori sono più propensi a transitare. Ponendo i passeggeri al centro della propria strategia, HIA ha investito in tecnologie intelligenti all'avanguardia, automazione e self-service, nell'ambito di una visione intelligente dell'aeroporto. I World Airport Awards sono i riconoscimenti di qualità più ambiti per il settore aeroportuale.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1166547/Hamad_International_Airport.jpg