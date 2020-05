Incontro PRHUB – UNA: La salute per ripartire, ripartire dalla salute.

(Milano, 12 maggio 2020) - La comunicazione delle imprese della salute nell’era Covid è il tema del secondo appuntamento dei Talk settimanali Mediares organizzati dall’associazione delle aziende della comunicazione. Sotto esame l’ecosistema maggiormente al centro dell’attuale contesto di comunicazione, fra opportunità, aspettative e criticità.

Milano, 12 maggio 2020 - Secondo appuntamento con Mediares il ciclo di talk settimanali di PRHUB – Una dedicati alla comunicazione dei settori più colpiti dalla crisi. Si parla di imprese e mercato della salute coinvolte da questa crisi in maniera significativa.

Le aziende e l’ecosistema della salute non hanno mai smesso di operare anche nelle fasi di lockdown totale, rivedendo i propri modelli di business per dare risposte alla crisi COVID. Ma ora la società chiede loro ancora di più, di dare soluzioni ‘finali’, di darle in tempi rapidi.

E la comunicazione ha un ruolo fondamentale perché la tecnologia deve essere spiegata e accompagnata, altrimenti anche le soluzioni tecnologiche più efficaci si trasformano in boomerang.

“La salute per ripartire, ripartire dalla salute” il titolo dell’appuntamento di mercoledì 13 maggio, alle ore 18 sulla piattaforma online unacom.it/talks.

La salute quindi come obiettivo ultimo ma anche come punto di partenza per l’economia e la Società nei prossimi mesi. E come la comunicazione potrà aiutare in questo percorso, consolidando la reputazione dell’ecosistema verso gli stakeholder, favorendo l’informazione evidence-based e supportando con creatività e professionalità le necessità di comunicazione del settore.

Ne discuteranno:

Luigi Aurisicchio, Direttore Generale, Takis

Marcello Cattani, Country Lead e Direttore Generale Sanofi Italia

Enrica Giorgetti, Direttore Generale Farmindustria

Gianni Rezza, dir. Dip. Malattie Infettive, ISS

Giorgio Tedeschi, Fondatore e partner Diesis

Corrado Tomassini, VP e partner Havas PR

L’incontro sarà condotto da Danilo Magliano, direttore della testata Pharmastar e media partner del web talk.