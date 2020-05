Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la rubrica InterVenti.

(Milano, 11 maggio 2020) - Milano, 11 maggio 2020 - Venerdì 15 maggio, live sui social a partire dalle ore 16.00, un nuovo incontro dal titolo “L’istruzione ai tempi del Coronavirus: aspetti organizzativi, criticità e nuove opportunità”.

Modera:

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Introduce:

Pasquale Russo, Direttore Generale Università degli Studi di Roma Link Campus University

Con:

Giovanni Betta, Presidente Commissione Didattica Crui

Daria Braga, Direttore Fondazione Laureus Italia

Ciro Di Cecio, Consigliere Delegato Collegio San Carlo Milano e Collegio Villoresi Monza

Emilio Greco, Prorettore alla Didattica Università degli Studi di Roma Link Campus University

Le Scuole e le Università di tutto il Paese sono chiuse da oltre due mesi e, per il momento, non si registrano segnali concreti di possibili riaperture nel breve termine.

Per quanto riguarda le scuole e gli atenei pubblici il problema principale è sicuramente il sovraffollamento delle classi e degli spazi comuni. Vi è, inoltre, una carenza di organico ed in particolar modo di docenti, molti dei quali hanno un’età troppo avanzata per poter svolgere lezioni al tempo di COVID-19 senza mettere a repentaglio la propria salute.

Accanto a questi, si devono affrontare i molteplici problemi sociali legati alla chiusura delle scuole e degli atenei. Per esempio, non è possibile non pensare alla complessa cura dei figli, specie quelli più piccoli, concomitante con la riapertura dei posti di lavoro.

Come Centro Studi Borgogna riteniamo importante un confronto con le diverse anime che compongono il sistema educativo italiano al fine di meglio analizzare le criticità e, di conseguenza, formulare proposte concrete per le Istituzioni.

Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.