Scatta la K League: Jeonbuk Hyudai Motors e Ulsan Hyundai incontrano i favori dei Bookies

(Roma 8 maggio 2020) - Nella prima giornata del campionato coreano, i Green Warriors (1,70) e i biancoblù di Ulsan (2,11) partono con i favori del pronostico

Roma, 08 maggio 2020 – Mentre in Italia e nel resto d’Europa i campionati nazionali sono ancora fermi, in Corea del Sud inizia oggi la K League a porte chiuse. Il campionato, che sarebbe dovuto iniziare il 29 febbraio scorso, Si disputa con la formula del girone all’italiana e vedrà ai nastri di partenza 12 squadre.

Saranno i campioni in carica dello Jeonbuk Hyundai Motors (1,70) ad aprire la stagione contro il SuwonSamsung Bluewings (4,60). Secondo la lavagna di Planetwin365 saranno i “Green Warriors” a vincere l’incontro, chiudendo la partita 1-0 (7,02) o 2-0 (8,18). Il Jeonbuk Hyundai vince il torneo da tre anni consecutivi, per un totale di sette campionati conquistati e tre coppe della Corea del Sud in tasca. Il match, secondo i quotisti, potrebbe sbloccarsi già nel primo tempo con un vantaggio del Jeonbuk Hyundai (2,28).

Sabato sarà la volta dell’Ulsan Hyundai (2,11), l’unica squadra riuscita ad ostacolare lo scorso anno gli attuali campioni di Corea. I biancoblù, favoriti dai bookies, affronteranno il Sangju Sangmu (5,52), club coreano delle forze armate. La giornata continua con l’incontro tra l’Incheon United (3,78) in trasferta a Taegu contro il Daegu Football (2,87) che stando alle analisi dei bookies potrebbe uscire vittorioso da questo match con il vantaggio previsto durante i primi 45 minuti di gioco (2,11).

Chiude la settimana l’incontro tra Gangwon FC (2,80) e FC Seoul (2,43). Il match potrebbe essere ricco di reti e secondo i bookies sarà possibile assistere a 3 o più gol (1,80 Over 2.5), la maggior parte dei quali previsti durante il secondo tempo (2,08).

