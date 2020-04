Sks365, Martin (CEO): “Tre vie per guardare oltre l’emergenza: innovare l’offerta, supportare il retail, investire sulle persone”

(Roma 28 aprile 2020) - Il numero uno del Gruppo proprietario del brand Planetwin365 ha parlato del mercato italiano nella prima giornata del SBC Digital Summit: “È soprattutto in tempo di crisi che si riscoprono identità, valori e opportunità. Noi puntiamo sul potenziale umano e tecnologico per uscirne più consapevoli di prima”

Roma, 28 aprile 2020 – Il CEO di SKS365, Alexander Martin, è stato tra i protagonisti della prima giornata del SBC Digital Summit, una cinque giorni virtuale di convention che da ieri – e fino al 1 Maggio – riunisce i più autorevoli esponenti del mercato del betting e del gaming internazionale per capire come l’industry sta fronteggiando la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19.

“La ripartenza post-Coronavirus è di per sé una scommessa, una delle più complesse che l’intero settore abbia mai dovuto affrontare. Ma ogni crisi – ha dichiarato Martin – porta con sé qualche opportunità. In questo caso, nel nostro caso, l’opportunità è quella di migliorare e ampliare l'offerta di prodotti mentre si sviluppa e si rafforza un'identità multicanale di prossima generazione."

Intervenuto nel corso del panel Off The bench - What is there to bet on?, Martin ha parlato del contesto italiano e della guida di SKS365 durante il mese di lockdown, immaginando i possibili scenari per l'industria una volta che le restrizioni saranno allentate e raccontando come SKS365 abbia reagito sia a livello corporate che a livello di brand.

“Ci sono tre pilastri fondamentali cui fare riferimento: l’offerta, il retail e le persone. Il lavoro sviluppato sull’offerta Planetwin365, per esempio, si è concentrato sul miglioramento dell'offerta digitale, attraverso nuove funzionalità, nuovi prodotti e partnership strategiche con provider di assoluto spessore nel mercato del gaming online. Seguendo i nuovi trend nel campo della fruizione TV e delle offerte di gioco, la nostra offerta si è ampliata per includere eventi di lifestyle e di intrattenimento, oltre alla tendenza in forte espansione degli eSport. Parallelamente all'attività di brand – ha aggiunto Martin, parlando della rete vendita – Una specifica linea di comunicazione è stata dedicata al network retail, costantemente aggiornato in vista della riapertura dei negozi Planetwin365. Il dialogo con i nostri primi e più importanti ambasciatori su tutto il territorio italiano ha portato a una serie di iniziative per fornire loro guida e supporto durante il blocco, dallo sviluppo di nuovi prodotti a specifici Opening Safety Kit forniti a tutta la rete, per rendere i nostri shop in grado di riaprire in modo sicuro per i nostri clienti dal primo giorno in cui sarà consentito."

Durante il suo intervento nel panel, che si è svolto in live streaming e ha visto la partecipazione dei big dell’industry in connessione virtuale, Martin ha fatto anche riferimento al terzo fondamentale aspetto della strategia aziendale per rafforzare identità e affrontare la crisi, il capitale umano:

“Come molte altre aziende abbiamo avuto bisogno di una rapida transizione a un nuovo modo di lavorare, che permettesse a tutti i nostri dipendenti di essere messi nelle migliori condizioni tecniche e logistiche per lavorare. Allo stesso modo, abbiamo continuato con il lancio delle iniziative rivolte ai nostri dipendenti a dimostrazione della volontà di investire sulle risorse umane e di impegnarci attivamente loro confronti. Ad esempio abbiamo lanciato una nostra prima piattaforma di e-learning per garantire che il personale avesse le opportunità di sviluppo sia per la carriera sia per gli interessi personali (dai corsi di lingua alla formazione yoga, passando per seminari di leadership, corsi di software fino a lezioni di musica)."

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

