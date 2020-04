Bibanca, a Sassari la Sede si illumina di tricolore

(Sassari, 27 Aprile 2020) - Da qualche giorno il tricolore illumina la Sede della Direzione Generale della neonata Bibanca, fino a pochi giorni fa Banca di Sassari, in Viale Mancini, nel cuore del centro cittadino.

La società prodotto del Gruppo BPER - che si occupa di monetica e credito al consumo - si unisce così ad aziende e istituzioni che in questi giorni in tutta Italia stanno colorando i propri palazzi di verde, bianco e rosso e sottolinea in questo modo anche il suo recente cambiamento.

Le luci che proiettano il tricolore si accenderanno per illuminare due facciate dell’edificio ogni sera fino al 4 maggio, dalle 20,30 alle 6 del mattino.

Sarà un modo per manifestare la vicinanza di Bibanca al Paese in questo momento di emergenza e in modo particolare per esprimere il proprio riconoscimento alle lavoratrici e ai lavoratori che operano in prima linea nella lotta al Covid-19, attraverso un simbolo di unità che deve rappresentare anche la volontà di ripartire con impegno e determinazione.