I Bookies spingono Arnold e Gomes verso le semifinali di Epremier League

(Roma 24 aprile 2020) - Il terzino del Liverpool (1,13) e il centrocampista dell’Everton (1,18) sono i più vicini alla vittoria nei quarti di finale. Seguono Neal Maupay (1,30) e Diogo Jota (1,74).

Roma, 24 aprile 2020 – Entra nel vivo la “ePremier League”, il torneo di eSport su FIFA 20, che coinvolge alcuni dei migliori giocatori dei club inglesi e diverse celebrità del mondo della musica. La competizione ha già coinvolto un gran numero di spettatori che hanno seguito le fasi eliminatorie fino ai quarti di finale, che si terranno oggi live sui canali YouTube di Sky e della Premier League. Gli otto concorrenti rimasti in gara, si affronteranno a colpi di Joystick per conquistare un posto in semifinale e proseguire poi, domenica, nell’ultimo match tra i due finalisti.

Il primo incontro sulla lavagna di Planetwin365 anticipa una vittoria del terzino del Liverpool Alexander Arnold (1,13) su Christian Atsu del Newcastle (9,25). Nel match di ieri, Arnold ha sconfitto 5-1 Grennan segnando il primo gol all’11’ del primo tempo e mantenendo il vantaggio nei restanti minuti di gioco.

Successivamente si affronteranno il favorito Neal Maupay, attaccante del Brighton (1,30), contro Dwight Mcneil (6,13). A seguire, il match tra Diogo Jota del Wolverhampton (1,74) e Mouset del Sheffield (3,07).

Chiudono questi quarti di finale Gomes dell’Everton (1,18) contro Sterling del Manchester City (7,45). Entrambi i player hanno ottenuto importanti vittorie negli ultimi incontri: Gomes ha battuto 8-0 James del Chelsea dominando l’incontro fin dall’inizio, mentre Sterling ha sconfitto Zaha (Crystal Palace) 5-4 con la rete finale messa a segno dal suo stesso personaggio al 61' minuto".

