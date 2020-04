"Say Hello to Life" celebra il 50o anniversario della Giornata della Terra con la miniserie "Embrace Nature"

PECHINO, 23 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Per celebrare il 50o anniversario della Giornata della Terra, "Say Hello to Life", varietà di successo prodotto da China Central Television, presenta una serie di episodi che esplorano il senso di umanità e di natura nel pensiero cinese.

Protagonista dell'ultimissima serie è il bambù. Nel corso dei secoli, gli uomini hanno mostrato un'affinità per questa pianta sempreverde che ha ispirato molti artisti, compositori e poeti. Leggero ma resistente, il bambù appare come una componente essenziale della vita delle persone nel corso della storia, dai mobili alle armi antiche. "Say Hello to Life" accompagna il pubblico in un viaggio di scoperta, ripercorrendo le orme del bambù attraverso la Cina alla scoperta della filosofia nascosta che le foreste di bambù desiderano raccontare.

I tempi di maturazione del bambù sono estremamente lenti, ma le gemme che si trasformano in germogli giocano un ruolo fondamentale nella crescita di un nuovo stelo. Una volta che hanno messo le radici, i germogli di bambù possono crescere a ritmi vertiginosi, fino a 30 centimetri al giorno, cosa che li rende una delle piante a crescita più rapida al mondo.

"Essere testimoni delle caratteristiche del bambù è essere testimoni della magia della natura, ed è simbolo di umanità. Come il bambù attraverso le difficoltà, abbandoniamo le menti arroganti. Con resistenza, affiniamo nel tempo la nostra forza," ha dichiarato Negmat, il conduttore del programma.

"Questa è l'essenza del viaggio che intraprenderemo con gli spettatori. Quando ci avviciniamo alla natura con venerazione, ci accorgiamo delle cose che sono luminose e belle, di tutte le creature, dalle più grandi alle più piccole, di tutte le cose sagge e meravigliose che ci fanno comprendere la profondità della nostra esistenza," ha affermato.

"Raggiungeteci per abbracciare la natura e per sperimentare un nuovo mondo quando, ancora una volta, saremo fuori pericolo" ha aggiunto.

"Say Hello to Life" andrà in onda su CCTV 3 e su CCTV.com alle 21.30 GMT+8 tutti i mercoledì.

