Supermicro presenta il più ampio portafoglio del settore di sistemi basati sui processori di seconda generazione AMD EPYC™ con 27 record mondiali raggiunti negli indicatori di performance

I server New Twin, Blade, WIO e GPU realizzano performance record mondiali e supportano ora i nuovi processori AMD serie EPYC 7Fx2 ad alta frequenza

SAN JOSE, California, 14 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nelle soluzioni di enterprise computing, storage, networking e tecnologia informatica verde, ha annunciato oggi che il suo portafoglio di server leader di settore ottimizzato per i processori di seconda generazione AMD EPYC™ ha conseguito almeno 27 benchmark di performance record mondiali. In aggiunta alla prima piattaforma blade del settore, l'intero portafoglio Supermicro di nuovi server H12 A+ supporta totalmente i processori AMD appena arrivati di serie EPYC 7Fx2 ad alta frequenza .

Oltre ai nuovi server H12 SuperBlade® e Twin A+ multinodi a presa singola e doppia, Supermicro sta anche introducendo la linea WIO di prossima generazione di server A+ così come 4U che supportano otto GPU a doppia larghezza. Con supporto PCI-E 4.0 x16, questi server A+ possono offrire connettività a 200G ed hanno un grande spazio di memoria fino a quattro terabyte (4TB) a presa che alimenta una memoria veloce DDR4 fino a 3200MHz per realizzare una performance da record.

"I server A+ di Supermicro basati su processore AMD di seconda generazione EPYC hanno raggiunto almeno 27 benchmark di performance record mondiali," ha detto Vik Malyala, vicepresidente senior di ingegneristica applicata sul campo e sviluppo business di Supermicro. "Ad esempio, i nostri server A+ hanno raggiunto una performance record mondiale per l'indicatore TPCx-IoT con l'H12 TwinPro™ che ha stabilito il più alto rendimento e il più basso costo per performance rispetto ai precedenti detentori del record con i nuovi processori AMD EPYC 7Fx2 ad alta frequenza."

"Siamo veramente entusiasti della nuova schiera di server di Supermicro basati su AMD EPYC di seconda generazione, e in particolare il primo blade server del settore alimentato da AMD EPYC," ha detto Dan McNamara, vicepresidente senior e direttore generale della divisione server business di AMD. "Sfruttando la notevole propulsione di performance dei nostri nuovi processori AMD EPYC 7Fx2 ad alta frequenza, Supermicro può contribuire a generare migliori risultati nei carichi di lavoro aziendali critici per il loro ampio bacino clienti."

Il nuovo SuperBlade A+ presenta un'architettura a risparmio energetico ottimizzata per performance e densità fino a 20 nodi a presa singola collegabile a caldo in 8U e tessuto di rete integrato fino a 100G EDR InfiniBand con 200G HDR in arrivo a breve. Con infrastruttura condivisa di raffreddamento, alimentazione e rete, questo SuperBlade A+ ad alta performance, ottimizzato nella densità e ad efficienza energetica può significativamente ridurre il capitale iniziale e le spese operative per molte società.

I sistemi Supermicro A+ WIO offrono una vasta gamma di opzioni I/O che consentono ai clienti di ottimizzare le alternative di storage e networking per accelerare la performance, aumentare l'efficienza e trovare la soluzione perfetta per le loro applicazioni. Questi server 1U a presa singola supportano tre slot PCI 4.0 x16, versioni 8 o 16 DIMM, e alimentatori ridondanti di livello Platino ad alta efficienza. Sia i sistemi WIO che Ultra A+ possono supportare 10-24 drive NVMe per sistema di processore singolo o duale senza bisogno di un interruttore PCI-E per fornire un'eccellente performance di storage.

Per una massima accelerazione di IA, Deep Learning e carichi di lavoro HPC, il nuovo sistema GPU A+ di Supermicro supporta fino a otto GPU a tutta altezza e larghezza doppia (o larghezza singola) attraverso le corsie ad attacco diretto PCI-E 4.0 x16 CPU-to-GPU senza alcun interruttore PCI-E per la più bassa latenza e la più larga ampiezza di banda. Il sistema supporta anche fino a tre slot di espansione aggiuntivi PCI-E 4.0 ad alta performance per una gran varietà di utilizzi, compresa la connettività di rete ad alto rendimento fino a 100G. Uno slot AIOM aggiuntivo supporta una scheda AIOM Supermicro o una scheda mezzanina OCP 3.0.

Supermicro offre un portafoglio leader di settore di sistemi basati su EPYC e Server Building Block Solutions® comprese le schede madri ATX e E-ATX. Dai server mainstream a presa singola e WIO ai sistemi Ultra server di alto livello e sistemi multinodo, come BigTwin™ e TwinPro™, Supermicro consente ai clienti di costruire soluzioni ottimizzate per applicazioni con una moltitudine di possibili configurazioni.

Visita https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?tab=servers per maggiori dettagli sui prodotti Supermicro A+.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, l'innovatore leader nella tecnologia di server ad alta performance ed efficienza, è un provider primario di server avanzati Building Block Solutions® per data center, cloud computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati nel mondo. Supermicro è impegnata nella protezione dell'ambiente grazie alla sua iniziativa "We Keep IT Green®" e offre ai clienti le soluzioni a più alta efficienza energetica e minor impatto ambientale disponibili sul mercato.

